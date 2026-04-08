Công an thông báo người dùng ngân hàng nếu tài khoản nhận tiền có nội dung sau

Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán bằng mã QR, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng sơ hở trong quá trình giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thực tế cho thấy, nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường tiếp cận bằng cách giả làm khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng qua mạng. Sau khi lựa chọn hàng hóa, chúng đề nghị thanh toán bằng hình thức quét mã QR - một phương thức đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch chuyển tiền thật, các đối tượng không chuyển đầy đủ số tiền, chỉ chuyển một số tiền rất nhỏ (ví dụ 1.000 đồng) để “tạo dấu vết”. Sau đó, chúng sử dụng các ứng dụng hoặc công cụ trực tuyến để tạo ra biên lai chuyển tiền giả với số tiền đúng bằng giá trị đơn hàng nhằm đánh lừa người bán.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn tinh vi này. (Ảnh minh hoạ)

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng thường nhanh chóng đưa màn hình hiển thị “biên lai giao dịch thành công” cho người bán xem trong thời gian ngắn, đồng thời viện các lý do như “mạng chậm”, “tiền sẽ vào sau” nhằm gây áp lực tâm lý. Lợi dụng sự chủ quan hoặc bận rộn của người bán, chúng nhanh chóng nhận hàng và rời đi trước khi giao dịch thực sự được xác nhận.

Người dân có thể nhận diện thủ đoạn này qua một số dấu hiệu như: Biên lai có biểu hiện bất thường về phông chữ như bị lỗi, không đồng nhất, logo ngân hàng mờ hoặc sai màu sắc, thông tin thời gian giao dịch không khớp. Ngoài ra, đối tượng thường có biểu hiện vội vàng, che màn hình điện thoại, không cho người bán kiểm tra kỹ nội dung giao dịch. Đặc biệt, dù “biên lai” hiển thị thành công nhưng tài khoản của người bán không nhận được thông báo tiền vào.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo: Để phòng tránh rủi ro, người dân và các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, chỉ giao hàng khi đã xác nhận tiền đã vào tài khoản thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc tin nhắn SMS. Việc trang bị các thiết bị hỗ trợ như loa thông báo tiền về hoặc hệ thống nhận diện giao dịch cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ các thông tin giao dịch như số tiền, thời gian, nội dung chuyển khoản và mã giao dịch trước khi hoàn tất việc giao hàng. Nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ là: không có tiền vào tài khoản thì không giao hàng.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng kinh doanh là hết sức cần thiết, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.