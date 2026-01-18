Chiều 16/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158. Hội nghị do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 và 158 chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Công an đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Công an đồng thời đẩy mạnh xây dựng công nghiệp an ninh trong thời kỳ mới, theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đến nay ứng dụng định danh điện tử VNeID đã triển khai 50 tiện ích, kích hoạt hơn 67 triệu tài khoản với trên 500 triệu lượt truy cập, bình quân hơn 3 triệu lượt/ngày. (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 18/8/2025, Bộ Công an đã khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường; sẵn sàng cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hiện đại, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và cung cấp dịch vụ dữ liệu.

Đến nay, 46 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành xây dựng nền tảng và sẵn sàng kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia; trong đó 8 cơ sở dữ liệu đã kết nối, liên thông, bước đầu phục vụ công tác hành chính và chỉ đạo điều hành.

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 18/19 cơ sở dữ liệu, đồng thời kết nối, chia sẻ 247 triệu thông tin từ 13 cơ sở dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và điều hành của Chính phủ; đã đồng bộ hơn 215 triệu bản ghi.

Bộ Công an tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái số, là điểm truy cập duy nhất, liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, VNeID đã triển khai 50 tiện ích, kích hoạt trên 67 triệu tài khoản với hơn 500 triệu lượt truy cập. Riêng năm 2025, hệ thống đã cấp hơn 7 triệu tài khoản, 780.000 tài khoản định danh cho tổ chức, doanh nghiệp và trên 82.000 tài khoản định danh cho người nước ngoài.

Nhiều tiện ích nổi bật được đưa vào khai thác hiệu quả, như xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không, phục vụ hơn 1,1 triệu lượt hành khách, rút ngắn thời gian kiểm soát từ 17–27 phút xuống còn 3–5 giây, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện giấy tờ giả.

Từ ngày 1/11/2025, VNeID triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, cho phép người dân theo dõi luật, nghị quyết và tham gia góp ý trực tuyến.

Ứng dụng còn tích hợp nhiều giấy tờ thiết yếu; triển khai giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa đơn VN-eCheck; cung cấp tiện ích cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; thí điểm đánh giá điểm tín dụng vay vốn qua VNeID với VPBank, với hơn 4.400 tỷ đồng đã được giải ngân.

Đối với lĩnh vực y tế, nền tảng Sổ sức khỏe điện tử hiện có 421 cơ sở y tế tham gia, gần 5 triệu bệnh án điện tử và hơn 2 triệu sổ sức khỏe, hỗ trợ tra cứu, số hóa hồ sơ, góp phần giảm sai sót trong chẩn đoán và điều trị.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục mở rộng, tăng dày các tiện ích, đồng thời rà soát, tinh chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trọng tâm là thúc đẩy, bảo đảm chậm nhất đến hết quý I/2026 hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với toàn bộ nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo 57.

Bộ trưởng giao Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra.