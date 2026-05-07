Ngày 5/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn được sử dụng là giả mạo tài khoản Zalo của các lãnh đạo, cán bộ cơ quan, đơn vị.

Lực lượng chức năng cho biết, phương thức này tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi, có sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ và thao túng tâm lý, gây thiệt hại về tài sản cho người dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Theo đó, chúng thường tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo của người dùng thông qua gửi các đường link giả mạo dưới nhiều hình thức như bình chọn, trúng thưởng, xác minh tài khoản…

Khi người dùng truy cập và nhập thông tin đăng nhập hoặc mã OTP, kẻ gian sẽ nhanh chóng chiếm quyền sử dụng tài khoản. Một số đối tượng tạo lập tài khoản giả với tên, hình ảnh giống lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc người quen nhằm đánh lừa nạn nhân.

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng tiến hành khai thác thông tin trong danh bạ, nội dung trò chuyện để nắm bắt mối quan hệ, cách xưng hô và thói quen giao tiếp.

Từ đó, chúng giả danh chính chủ tài khoản để nhắn tin cho bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới với nội dung vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền gấp.

Các kịch bản thường được dựng lên như đang họp không tiện nghe điện thoại, cần xử lý công việc khẩn cấp, nhờ chuyển tiền giúp đối tác... Điểm chung là tạo tình huống cấp bách, thúc giục nạn nhân chuyển tiền nhanh chóng, không có thời gian kiểm chứng.

Do tin tưởng tài khoản quen thuộc, đặc biệt là khi nhận được tin nhắn từ lãnh đạo hoặc người có uy tín, nhiều người chủ quan chuyển tiền mà không xác minh lại. Khi phát hiện sự việc thì người dân đã bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đây là hình thức lừa đảo sử dụng thủ đoạn “tấn công xã hội”, khi các đối tượng khai thác tâm lý tin tưởng, nể nang, cũng như thói quen xử lý công việc nhanh qua mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Việc sử dụng tài khoản thật đã bị chiếm quyền càng khiến người bị hại khó nhận biết.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời, người dân nên kích hoạt các tính năng bảo mật nâng cao cho tài khoản Zalo và các ứng dụng mạng xã hội khác.

- Khi nhận được tin nhắn liên quan đến vay, mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền, người dân cần xác minh lại bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc gặp mặt. Đặc biệt, cần cảnh giác với các trường hợp lấy lý do “đang họp”, “không tiện nghe điện thoại” nhưng yêu cầu chuyển tiền gấp.

- Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để kịp thời ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.