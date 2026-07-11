Công an thông báo đến người dân đang sử dụng điện thoại, cần biết rõ thông tin này

Người dân hết sức cảnh giác trước cuộc gọi này.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông triển khai xác thực, chuẩn hóa thông tin thuê bao để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng Công an hoặc nhân viên nhà mạng, gọi điện, nhắn tin thông báo thuê bao của người dân “chưa được chuẩn hóa”, “sắp bị khóa” hoặc “có liên quan đến vụ án đang điều tra”.

Sau đó, các đối tượng liên tục đe dọa, hối thúc nạn nhân phải thực hiện việc xác minh thông tin trong thời gian ngắn. Việc tạo áp lực về thời gian nhằm khiến người dân rơi vào tâm lý lo lắng, mất cảnh giác và làm theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; truy cập đường link lạ hoặc tải, cài đặt ứng dụng do chúng cung cấp.

Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và các tài khoản trực tuyến, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn trên, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ người nào liên hệ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Người dân không truy cập đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng Công an hoặc nhân viên nhà mạng; không chuyển tiền để thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao hoặc phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Việc cập nhật thông tin thuê bao chỉ nên được thực hiện thông qua ứng dụng, website, tổng đài và điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.

Đồng thời, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu; lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, thông tin giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao cảnh giác, thường xuyên chia sẻ phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi, qua đó góp phần bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.