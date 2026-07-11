HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an thông báo đến người dân đang sử dụng điện thoại, cần biết rõ thông tin này

Khánh Huy
|

Người dân hết sức cảnh giác trước cuộc gọi này.

Cảnh giác với lừa đảo qua điện thọai: Công an Đà Lạt đưa ra cảnh báo mới nhất - Ảnh 1.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông triển khai xác thực, chuẩn hóa thông tin thuê bao để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng Công an hoặc nhân viên nhà mạng, gọi điện, nhắn tin thông báo thuê bao của người dân “chưa được chuẩn hóa”, “sắp bị khóa” hoặc “có liên quan đến vụ án đang điều tra”.

Sau đó, các đối tượng liên tục đe dọa, hối thúc nạn nhân phải thực hiện việc xác minh thông tin trong thời gian ngắn. Việc tạo áp lực về thời gian nhằm khiến người dân rơi vào tâm lý lo lắng, mất cảnh giác và làm theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; truy cập đường link lạ hoặc tải, cài đặt ứng dụng do chúng cung cấp.

Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng và các tài khoản trực tuyến, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với lừa đảo qua điện thọai: Công an Đà Lạt đưa ra cảnh báo mới nhất - Ảnh 2.

Trước thủ đoạn trên, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ người nào liên hệ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Người dân không truy cập đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng Công an hoặc nhân viên nhà mạng; không chuyển tiền để thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao hoặc phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Việc cập nhật thông tin thuê bao chỉ nên được thực hiện thông qua ứng dụng, website, tổng đài và điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.

Đồng thời, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu; lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, thông tin giao dịch và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao cảnh giác, thường xuyên chia sẻ phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi, qua đó góp phần bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nghịch lý khiến Nga mãi chưa tìm ra lời giải: Trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới vẫn bị thiếu hụt?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

công an

lừa đảo qua điện thoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại