Công an thông báo đặc biệt tới nhóm trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và công dân từ 14 tuổi trở lên

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, trong dịp lễ 30/4, 1/5 và các ngày nghỉ cuối tuần, Công an xã Tam Anh đã chủ động bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục cấp căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Xác định dịp nghỉ lễ là thời điểm nhiều học sinh, người lao động và công dân đi làm ăn xa trở về địa phương, Công an xã Tam Anh đã tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động các trường hợp thuộc diện cấp định danh điện tử mức độ 2, đặc biệt là nhóm trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và công dân từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp hoặc chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng công an hướng dẫn các em học sinh kê khai thông tin, thu nhận dữ liệu sinh trắc học

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, hỗ trợ thu nhận dữ liệu sinh trắc học, giải đáp các nội dung liên quan đến tài khoản định danh điện tử cũng như các tiện ích khi sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, trách nhiệm nhưng vẫn bảo đảm khoa học, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và các em nhỏ khi đến thực hiện thủ tục. Bên cạnh công tác tiếp nhận hồ sơ, Công an xã Tam Anh còn đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tiện ích của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong quá trình chuyển đổi số, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động tham gia thực hiện.

Tương tự, Công an xã Bến Giằng cũng tổ chức tăng ca, làm việc ngoài giờ hành chính để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp căn cước và đăng ký định danh điện tử cho trẻ em trên địa bàn.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, sự gần gũi, niềm nở và trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở đã tạo được nhiều thiện cảm, sự hài lòng trong Nhân dân.

Với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, “Vì Nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ công an đã tranh thủ tối đa thời gian trong dịp lễ để hỗ trợ người dân hoàn thành việc cấp căn cước và đăng ký định danh điện tử mức độ 2, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được giao.

Việc duy trì tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính trong dịp lễ không chỉ phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.