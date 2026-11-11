Công an Thanh Hóa thông tin vụ ‘bà tử vong, cháu gái vướng lao lý sau tai nạn giao thông’

Sau khi rà soát hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở phường Quảng Phú, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định không có việc cán bộ điều tra cho ký khống giấy trắng; các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/5 tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, phố Hưng Thọ (phường Quảng Phú), sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về quá trình điều tra vụ án.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 15h30 ngày 5/5, xe ô tô biển số 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú phường Hạc Thành) điều khiển va chạm với xe máy điện biển số 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà ngoại Nguyễn Thị Đua (SN 1950, cùng trú phường Quảng Phú).

Hiện trường tai nạn.

Sau tai nạn, bà Đua bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 15h45 ngày 6/5.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can được Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn ngày 22/7.

Đến ngày 27/8, Viện Kiểm sát khu vực 1 ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án.

Tuy nhiên, ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với bị can Phạm Thị Hạnh. Những nội dung này thu hút sự chú ý, bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ xác định quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng như thông tin trên mạng xã hội. Công an tỉnh giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán những nội dung chưa được xác thực, tránh gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Đối với những ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, gia đình bị hại có thể liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.