Công an Thanh Hóa thông báo tìm chủ của gần 7.000 phương tiện bị tạm giữ

Theo đó, Phòng cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận 6.864 phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ do Công an cấp huyện trước đây bàn giao.

Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp không đến giải quyết hoặc có đến nhưng không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện, không chấp hành quyết định xử phạt, không nhận lại phương tiện theo quy định.

Thông báo nêu rõ, đề nghị người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của các phương tiện vi phạm đến Phòng Cảnh sát Giao thông , Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành) để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục tịch thu phương tiện và xử lý theo quy định.