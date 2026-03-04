Theo Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh, ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán người xảy ra năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2023, Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (SN 2004, ngụ TP.HCM) được một số đối tượng hướng dẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia thông qua mạng xã hội Facebook. Sau khi sang Campuchia, Huy làm việc tại Công ty Hồng Nguyên (tỉnh Svay Rieng) ở bộ phận tuyển dụng.

Đối tượng Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (Ảnh: CQCA)

Tại đây, Huy sử dụng tài khoản Facebook tên “Huy Trần” đăng thông tin tuyển dụng với nội dung “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia hoặc rủ sang Tây Ninh phụ quán nhậu. Khi có người đồng ý, Huy yêu cầu gửi hình ảnh căn cước công dân và ảnh cá nhân để chuyển cho công ty xét duyệt.

Sau khi được chấp thuận, Huy hẹn nạn nhân đến TP.HCM, thuê xe đưa xuống khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Từ đây, Huy tiếp tục thuê xe máy chở nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Theo điều tra, Huy được công ty trả lương 800 USD/tháng, với chỉ tiêu mỗi tháng tuyển đưa 3 người từ Việt Nam sang. Ngoài lương cố định, Huy được thưởng 100 USD cho mỗi nạn nhân đưa sang thành công. Trường hợp “chuộc” người đang làm tại các công ty lừa đảo khác ở Campuchia đưa về Công ty Hồng Nguyên, Huy được thưởng thêm 50 USD/người.

Khi sang Campuchia, nếu nạn nhân muốn về nước, gia đình phải nộp tiền chuộc theo yêu cầu của công ty. Nếu không đáp ứng, nạn nhân có thể bị bán sang các công ty lừa đảo khác.

Bước đầu, Huy khai nhận từ đầu năm 2024 đến tháng 8/2025 đã đưa 7 người từ Việt Nam sang Campuchia và “chuộc” 13 người từ các công ty khác, tổng cộng 20 nạn nhân đều được đưa vào Công ty Hồng Nguyên.

Sau khi bắt giữ Huy về hành vi mua bán người, cơ quan điều tra đã xác định, mời làm việc được 2 nạn nhân. Hiện còn 18 nạn nhân chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa thể liên hệ làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân trong vụ án trên hoặc có thông tin liên quan, đề nghị đến trình báo tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (số 123 Trường Chinh, khu phố 6, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Phong qua số điện thoại 0978.383.379 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua tình trạng lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm việc làm đang diễn biến phức tạp. Một số đối tượng dẫn dụ nạn nhân đóng tiền cọc trước khi nhận việc, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc tài sản. Đặc biệt nguy hiểm hơn, một số tổ chức có yếu tố nước ngoài đã dụ dỗ người Việt Nam với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", sau đó ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng.

Công an TP.HCM khuyến cáo khi có nhu cầu tìm việc làm trên mạng, cần cảnh giác với các trang web giới thiệu ra nước ngoài làm việc có dấu hiệu lừa đảo như mô tả công việc đơn giản, nhẹ nhàng, không cần kỹ năng, trình độ, với mức lương, thưởng cao hấp dẫn. Khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm hay đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, uy tín để được hướng dẫn cụ thể, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Đối với gia đình các nạn nhân, nếu nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền để chuộc người thân về nước, cần bình tĩnh tìm hiểu thông tin người thân xuất cảnh thời gian nào, theo đường gì, đối tượng nào lôi kéo, hiện đang ở "trung tâm" nào, sau đó trình báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.