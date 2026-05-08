Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp đấu tranh, truy bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở nhiều địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng truy nã thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường rà soát địa bàn, xác minh đối tượng, phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét, bắt giữ.

Công an xã Lộc Ninh bắt giữ đối tượng truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, ngày 5-5, Công an xã Lộc Ninh bắt giữ Trịnh Hoàng Trọng (SN 2002, ngụ xã Lộc Ninh, Tây Ninh) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp Phước Nghĩa. Trọng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã vào tháng 4-2026.

Trước đó, ngày 28-4, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ Trương Thị Định (tức "Đào", SN 1968) tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam, TPHCM. Định bị truy nã từ năm 2018 về các hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, một tổ công tác khác phối hợp Công an xã Lộc Thành và Đồn Biên phòng Lộc Thành (Đồng Nai) bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ xã Tân Đông, Tây Ninh). Thanh bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã ban hành ngày 30-12-2024.

Đối tượng Linh bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-4-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phá chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thùy Linh (41 tuổi, ngụ xã Tân Hội, Tây Ninh) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài các vụ bắt giữ, Công an xã Thạnh Hóa còn vận động thành công Đặng Hữu Quốc Thiều (SN 1988, ngụ xã Thạnh Hóa, Tây Ninh) ra đầu thú về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, siết chặt quản lý cư trú và đẩy mạnh truy xét nhằm không để các đối tượng truy nã có điều kiện lẩn trốn, gây mất an ninh trật tự địa phương.