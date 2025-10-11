Đối tượng Bàn Thị Yến (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 9/10 cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Việt Yên đã phát hiện trong hội nhóm Facebook “Nhà trọ Núi Hiểu có đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên “Nhà trọ Thanh Hà”. Tài khoản này đã đăng bài quảng cáo có phòng trọ cho thuê, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của người có nhu cầu thuê trọ.

Trước thực trạng trên, Công an phường đã tổ chức xác minh và tuyên truyền, vận động một số nạn nhân bị lừa đảo đến tố cáo với Công an phường.

Trong đó, chị M.T.O (sinh năm 1999, nơi thường trú: Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, tỉnh Cao Bằng) đã trình báo bị lừa mất 2 triệu đồng vào ngày 3/1. Anh Đ.V.T (sinh năm 1993, trú tại TDP Hùng Lãm 3, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) trình báo bị lừa mất số tiền 600.000 đồng vào ngày 18/9 và 20/9.

Công an phường Việt Yên làm việc với đối tượng (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, vào 14 giờ ngày 6/10, Công an phường Việt Yên đã xác minh làm rõ và vận động đối tượng Bàn Thị Yến (sinh năm 2005; thường trú tại xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại Cơ quan Công an, Bàn Thị Yến khai nhận từ đầu tháng 9 đến nay đã sử dụng tài khoản Facebook “Nhà trọ Thanh Hà” để thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người. Mỗi nạn nhân bị Yến chiếm đoạt số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Lực lượng chức năng cho biết, đối tượng Bàn Thị Yến hiện đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an phường Việt Yên đang phối hợp, và tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.