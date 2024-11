Công an ra thông báo về vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 liên quan Huấn "Hoa Hồng"

Trước đó, Công an thành phố Bắc Kạn nhận được đơn đề nghị điều tra, giải quyết vụ việc tranh chấp biển số xe ngũ quý 97B1-999.99 của ông Ngô Thành Q, trú tại thành phố Bắc Kạn. Sự việc gây xôn xao dư luận bởi tối 11/8, tài khoản mạng xã hội có tên là Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, thường được gọi là Huấn "hoa hồng") phát đi đoạn clip dài gần 8 phút chia sẻ rằng người này đã mua chiếc xe SH biển số 97B1-999.99 với giá 490 triệu đồng vào ngày 14/7/2023. Tuy nhiên, biển số xe trên đã xảy ra tranh chấp, trục trặc nên ông Huấn “Hoa Hồng” đã lên mạng "kêu cứu".

Hình ảnh chiếc xe mang biển số ngũ quý 9 và ông Huấn "Hoa Hồng" lên mạng kêu cứu (trích trong đoạn video đã đăng tải trên mạng xã hội)

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn xác định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự vì việc mua bán biển số xe trên là thỏa thuận dân sự giữa các bên, không có hợp đồng, văn bản ràng buộc về pháp lý, mọi thỏa thuận đều được các bên trao đổi, thống nhất qua điện thoại. Thêm nữa, biển số xe trên đã được định danh cho ông Ngô Thành Q theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận . Do vậy, Công an đang tập trung xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật.