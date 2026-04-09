Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần chú ý

Kim Linh |

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan lĩnh vực đất đai thông qua việc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo.

Công an Hải Phòng cảnh báo lừa đảo VNeID , người dân cần biết để bảo vệ tài sản - Ảnh 1.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây đã xuất hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lợi dụng đặc thù giá trị tài sản lớn, giấy tờ dễ bị làm giả và khó xác minh trong thời gian ngắn, các đối tượng đã triệt để khai thác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng giả danh cán bộ địa chính, tài nguyên cấp xã hoặc cơ quan Công an để yêu cầu người dân tích hợp, cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào ứng dụng VNeID giả mạo. Các đối tượng thường gửi đường link lạ, yêu cầu cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân và sổ đỏ nhằm chiếm đoạt tài sản.Thủ đoạn này nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, hình ảnh sổ đỏ, hoặc yêu cầu chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu công dân nộp bản gốc giấy tờ nhà đất để “xử lý lại hồ sơ”, thu phí “hỗ trợ làm nhanh”, “phí cập nhật thông tin” với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng trên môi trường mạng. Đặc biệt, các đối tượng thường hù dọa nếu công dân không nộp tiền và làm lại giấy tờ kịp thời sẽ bị mất quyền sở hữu. Thậm chí, chúng còn lập website, fanpage quảng cáo dự án "ảo" với bản đồ quy hoạch giả, dụ khách chuyển tiền giữ chỗ trực tuyến từ đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Công an Hải Phòng cảnh báo lừa đảo VNeID , người dân cần biết để bảo vệ tài sản - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo: Cán bộ, công chức cấp xã, phường, các ban, ngành cũng không thực hiện liên hệ, làm việc với người dân qua điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu bảo mật nào. Chính quyền các địa phương cũng không yêu cầu công dân cài ứng dụng qua đường link gửi qua điện thoại, Zalo, Facebook…

Mọi thủ tục liên quan đến đất đai, bảo hiểm, chính sách an sinh hay các lĩnh vực khác chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu hoặc trên các Cổng dịch vụ công uy tín, có xác thực.

Công dân khi thực hiện giao dịch liên quan đất đai cần kiểm tra trực tiếp giấy tờ pháp lý, xác minh thông tin thửa đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sử dụng VNeID để định danh, khai báo thông tin hợp đồng điện tử, ký hợp đồng (trực tiếp hoặc số hóa) và hoàn tất đăng ký biến động đất đai để đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro tranh chấp.

Công dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh nhân viên các cơ quan, tổ chức yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, không truy cập vào những đường dẫn (link) lạ trên mạng, tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ… Bên cạnh đó, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID chính thức từ CH Play hoặc App Store, khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Công an TP Hải Phòng﻿

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

