HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an ra thông báo quan trọng liên quan đến SIM điện thoại, người dân cần lưu ý

Bích Hường |

Sử dụng SIM chính chủ là giải pháp quan trọng giúp người dân phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Ảnh minh họa

Theo Công an tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ viễn thông và mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân. Tuy nhiên, song hành với đó, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo qua điện thoại và Internet, cũng đang diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp là việc sử dụng SIM điện thoại không chính chủ hoặc đăng ký thông tin không chính xác. Lợi dụng kẽ hở này, các đối tượng thường sử dụng những thuê bao “ẩn danh” để giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng hoặc thậm chí người thân, từ đó thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn khiến công tác xác minh, xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, việc đăng ký và sử dụng SIM chính chủ không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ chính người sử dụng. Khi thông tin thuê bao được xác thực đầy đủ và chính xác, cơ quan chức năng có thể quản lý hiệu quả hơn, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp do chủ quan, thiếu cảnh giác đã cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng SIM đã đăng ký thông tin cá nhân. Hành vi này vô tình tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích phạm pháp. Đáng nói, khi vụ việc bị phát hiện, chính người đứng tên thuê bao có thể phải đối mặt với nhiều phiền toái, thậm chí liên quan đến trách nhiệm pháp lý.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, cần kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao, bảo đảm SIM đang sử dụng được đăng ký đúng với thông tin cá nhân. Đồng thời, tuyệt đối không mua bán, trao đổi, cho mượn hoặc cho thuê SIM đã đăng ký; không sử dụng SIM không rõ nguồn gốc hoặc SIM đã được kích hoạt sẵn.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo; không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực (OTP) hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo qua điện thoại hoặc không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc sử dụng SIM chính chủ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là “lá chắn” bảo vệ mỗi cá nhân trước các nguy cơ lừa đảo. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực góp phần cùng lực lượng chức năng xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

(Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau) ﻿

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại