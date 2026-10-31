Công an rà soát, xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 22.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng của người dân

Thời gian qua, Công an các xã tại Tuyên Quang đã hỗ trợ xử lý nhiều trường hợp chuyển khoản nhầm, hỗ trợ trao trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngày 28/10/2026, Công an xã Yên Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ anh Lê Minh Quang (sinh năm 1998, trú tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nhận lại gần 100.000.000 đồng chuyển nhầm.

Trước đó, do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh Quang đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của một người không quen biết. Không nắm được thông tin người nhận, anh gặp khó khăn trong việc liên hệ để đề nghị hoàn trả khoản tiền lớn này.

Công an xã Yên Sơn hỗ trợ anh Lê Minh Quang nhận lại tiền chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ, Công an xã Yên Sơn tiến hành xác minh và xác định người nhận tiền là ông Mai Duy Phượng (sinh năm 1974, trú tại thôn Tứ Quận, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp anh Quang nhận lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, ngày 23/10, Công an xã Đường Hồng cũng hỗ trợ bà Hoàng Thị Nga (sinh năm 1965, trú tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang) nhận lại 40.000.000 đồng chuyển nhầm.

Bà Hoàng Thị Nga gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đường Hồng.

Theo trình báo, ngày 15/7, bà Nga sơ suất chuyển tiền từ tài khoản Agribank của mình vào tài khoản của người khác. Sau khoảng 2 tháng chờ đợi nhưng chưa nhận lại được tiền, bà đã đến Công an xã Đường Hồng nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để tìm chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời hỗ trợ giải quyết vụ việc. Nhờ đó, bà Nga đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Một trường hợp khác xảy ra tại xã Bắc Quang. Theo đó, vào ngày 22/10, chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1979, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến công an trình báo việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 22.000.000 đồng từ một người không quen biết.

Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang và Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hỗ trợ chị Lê Thị Bạch Ngọc nhận lại tiền chuyển nhầm.

Qua xác minh, Công an xã Bắc Quang xác định người chuyển tiền là bà Lê Thị Bạch Ngọc (sinh năm 1970, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Sau đó, Công an xã Bắc Quang phối hợp với Công an phường Diên Hồng liên hệ với người chuyển tiền, hỗ trợ thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo quy định.

Qua các vụ việc trên, có thể thấy việc chủ động trình báo cơ quan công an khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc chuyển nhầm tiền là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, nên sớm liên hệ ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

(Theo Bộ Công an)