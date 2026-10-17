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Công an rà soát, xác minh giao dịch gần 1,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng MSB của Lê Thị Lan SN 1999 ở Thanh Hóa

Lê Anh
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Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1,4 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, chị Lê Thị Lan, sinh năm 1999, ở Thanh Hóa, đã chủ động trình báo công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 23h52 ngày 9/10/2026, do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Nguyễn Đình Hòa, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, đã chuyển nhầm gần 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên chị Lê Thị Lan tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Phát hiện sự việc xảy ra vào đêm muộn, trong khi số tiền chuyển nhầm có giá trị lớn, anh Hòa không khỏi lo lắng và liên hệ Công an phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để nhờ hỗ trợ.

Về phía chị Lan, ngay sau khi phát hiện khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, chị đã chủ động đến Công an phường Ngọc Sơn trình báo, cung cấp thông tin phục vụ xác minh và phối hợp thực hiện các thủ tục hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Ngọc Sơn nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ các bên xác minh giao dịch, liên hệ với nhau và giải quyết vụ việc. Dù sự việc xảy ra vào đêm muộn, lực lượng công an vẫn khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để anh Hòa nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, bảo đảm quá trình trao trả được thực hiện an toàn, minh bạch.

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Chị Lê Thị Lan trao trả lại gần 1,4 tỷ đồng chuyển nhầm cho anh Nguyễn Định Hoà.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Đình Hòa đã viết thư cảm ơn gửi Công an phường Ngọc Sơn, ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm và hỗ trợ kịp thời của cán bộ công an. Anh đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trung thực, chủ động phối hợp hoàn trả tiền của chị Lê Thị Lan.

Qua vụ việc, Công an phường Ngọc Sơn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi do người khác chuyển nhầm, người dân nên chủ động thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, người nhận không nên tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiếp số tiền khi chưa xác định rõ chủ sở hữu. Người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chẳng hạn yêu cầu hoàn trả tiền vào tài khoản khác hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và thông tin cá nhân.

(Theo Công an tỉnh Thanh Hóa)

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