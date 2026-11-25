Ngày 18/11/2026, Đại tá Nguyễn Thanh Lạc, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau, nhận được thông tin về trường hợp người dân cần hỗ trợ thu hồi tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 2/10, bà C.T.H. (trú tại xã U Minh, tỉnh Cà Mau) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 6.686.000 đồng vào tài khoản của một hộ kinh doanh. Do không tìm được số điện thoại và địa chỉ của chủ tài khoản thụ hưởng, bà H. cùng ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ, đề nghị hoàn trả số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Thanh Lạc đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Cà Mau và Công an phường An Khánh, TP.HCM để xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản. Qua xác minh, người đứng tên tài khoản hộ kinh doanh nhận tiền chuyển nhầm là ông T.Q.H., trú tại phường An Khánh, TP.HCM.

Giao dịch chuyển tiền nhầm của bà H. và giao dịch hoàn trả số tiền sau đó

Trên cơ sở thông tin xác minh, Đại tá Nguyễn Thanh Lạc trực tiếp liên hệ với chủ tài khoản thụ hưởng qua điện thoại, tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên khi phát sinh giao dịch chuyển tiền nhầm theo quy định pháp luật, đồng thời hướng dẫn thực hiện việc hoàn trả.

Sau khi được giải thích, ông T.Q.H. đã hoàn trả đầy đủ số tiền 6.686.000 đồng cho bà C.T.H. Theo đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm trong vòng 6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Nhận lại khoản tiền sau thời gian dài gặp khó khăn trong việc liên hệ, bà H. bày tỏ sự cảm kích, biết ơn đối với lực lượng Công an tỉnh Cà Mau nói chung và Đại tá Nguyễn Thanh Lạc nói riêng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau