Công an ra cảnh báo tăng mức phạt KARAOKE "TAY VỊN" năm 2026: Nghị định 282 đã có hiệu lực, tuyệt đối không “vui quá tay”

Ngày 31/1, trang fanpage trên Facebook của Công an xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) đăng tải nội dung tuyên truyền pháp luật mà khi đọc, ai cũng bật cười thú vị, nhưng dễ nhớ và dễ ngấm.

Trang viết: “CÔNG AN XÃ XUÂN CẨM CẢNH BÁO KARAOKE "TAY VỊN" 2026

Năm 2026 rồi, đi karaoke không chỉ cần thuộc lời bài hát - mà còn cần thuộc cả quy định pháp luật nữa nhé các anh trai.

Từ khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều kiểu “vui quá tay” sẽ được Nhà nước… giữ tay lại hộ luôn.

Công an xã Xuân Cẩm xin gửi bản tin giải trí có định hướng như sau:

Hình minh họa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm của Công an phường Tân Bình. Nguồn: CA xã Xuân Cẩm

Đối với hành vi chơi từ "A đến Á"

• Vi phạm liên quan đến mua bán dâm: phạt 1 – 2 triệu đồng.

• Vi phạm theo tổ đội: 2 – 5 triệu

• Rủ rê bạn bè cùng sai: phạt nặng hơn. Có thể kèm biện pháp xử lý bổ sung theo quy định

Tay để cầm mic, không phải để cầm....linh tinh.

• Đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối, động chạm quá đà: phạt 6 – 8 triệu

• Hành vi phản cảm, khiêu khích quá nhiệt: phạt 6 – 8 triệu

Chủ quán cũng không thể bật chế độ “em có biết gì đâu"

• Hành vi để khách vi phạm tại cơ sở: phạt từ 20 – 30 triệu đồng

• Tổ chức hoặc cho phép hình thức phục vụ mang tính phản cảm: phạt từ 20 - 30 triệu đồng

• Hình phạt bổ sung: Tước giấy phép kinh doanh từ 06 đến 12 tháng

Công an xã Xuân Cẩm khuyến cáo:

Đi hát có thể lệch tông — nhưng đừng lệch chuẩn.

Hát sai nhạc thì được — chứ sai luật là mệt nha!

Vui hết mình — nhưng dừng đúng chỗ.

Hát cho hay

Ứng xử cho chuẩn

Giữ ví cho chặt

Giữ lý lịch cho sạch

Ai cần vui — cứ vui.

Ai định quá tay — xin mời… đọc lại từ đầu".

Cũng là một nội dung tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội, Công an phường Tân Bình (TP.HCM) viết: Thần cồn = 40 củ. Thần đèn = 20 củ. Vì một cái Tết ấm no, trọn vẹn: Bà con mình chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông nha!

Còn trên trang fanpage của Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) viết: “Cô chú bán tạp hóa, bán rau, sửa xe nhỏ lẻ… đọc kỹ bài để khỏi lo từ năm 2026 nhá. Cô chú chắc đã nghe nhiều đến “bỏ thuế khoán, ghi sổ phức tạp, phải dùng phần mềm, phải kê khai đủ thứ…” nhưng trên thực tế, từ năm 2026, Nhà nước hỗ trợ cô chú rất nhiều. Cụ thể: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu bằng hoặc nhỏ hơn 500 triệu đồng/năm không thuộc diện chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN. Nhà nước chỉ cần biết cô chú bán hàng được bao nhiêu, nên hãy ghi chép những hàng hoá cô chú bán được…”

Nhận xét về những nội dung này, rất nhiều người dân cho rằng chưa bao giờ lực lượng công an lại gần gũi với người dân như bây giờ. Với cách dùng ngôn ngữ hài hước, giúp cho bất cứ thế hệ nào, từ người già đến Gen Z đều dễ dàng tiếp nhận các văn bản pháp luật.

Bạn Minh Nguyệt, sinh viên Học viện Ngân Hàng nhận xét: “Tụi em gọi đùa những bài đăng kiểu này là “chú công an chơi Facebook”. Những nội dung tuyên truyền đưa theo cách trên khiến người trẻ như chúng em dễ đọc, dễ nhớ, lại vui nữa. Các chú công an bắt "trend" (xu hướng) hơn cả thanh niên".

Hay tài khoản có tên Vi Nguyễn bình luận dưới bài viết của Công an xã Xuân Cẩm: "Các chú cứ cho vào trại vài tháng đến vài năm mới chuẩn, chứ vài triệu nhẹ quá ạ".