Công an Quảng Trị bắt được đối tượng truy nã Hồ A Phon

Tối 4-12, Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã bắt giữ Hồ A Phon (SN 2008, ngụ thôn Thuận 5, xã Lìa) - đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật tài sản.

Hồ A Phon, đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật tài sản đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an xã Lìa

Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, Công an xã Lìa chủ trì, phối hợp với Phòng PC02, PC04 Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ Hồ A Phon khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Công an xã Lìa đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Hồ A Phon về tội cướp giật tài sản.

Việc bắt giữ nhanh chóng đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nắm địa bàn và quyết tâm đấu tranh với tội phạm của Công an xã Lìa. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.