Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng

Công an TP Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen Công an TP Quảng Ninh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Thư khen của Bộ Công an.

Theo đó, thời gian qua, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng tại nhiều tỉnh, thành phố; bắt, khởi tố 22 đối tượng, thu giữ 13 máy tính, 35 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tạo lập nền tảng website “Gi8”, đặt máy chủ tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, sử dụng phương thức giao dịch tinh vi qua các cổng trung gian thanh toán với hơn 35.000 tài khoản ngân hàng, tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP Quảng Ninh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao.

“Thành tích của các đồng chí đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí” , Thư khen nêu rõ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo Công an TP Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.