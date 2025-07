Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu cháu bé sống sót vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), thăm, động viên và trao hỗ trợ cho cháu Hoàng Nhật Minh (10 tuổi), một trong những nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) trên vịnh Hạ Long hôm 19/7.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh (áo trắng) thăm hỏi, động viên gia đình cháu Hoàng Nhật Minh.

Cháu Minh hiện điều trị tại bệnh viện với nhiều sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn khiến em mất đi người thân ruột thịt. Em là học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và chính thức nhận đỡ đầu cháu Minh cho đến khi trưởng thành.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của cháu Minh, đồng thời khẳng định lực lượng Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn luôn sát cánh, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.