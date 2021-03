Công an Quảng Ngãi điều tra, xác minh những người được "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Ngày 12-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay sau khi ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo có những dấu hiệu vi phạm và có những hoạt động nghề không có tính hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh lại những người từng được ông Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7-2020.

"Mục đích điều tra, xác minh việc khám, chữa bệnh của ông Yên xem có hiệu quả hay không? Ngoài ra, qua nắm bắt tình hình, trong tháng 3-2021 có một số tổ chức, cá nhân lên kế hoạch từ trước sẽ mời ông Võ Hoàng Yên tiếp tục về Quảng Ngãi khám chữa bệnh nên Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho UBND tỉnh, chỉ đạo tạm dừng việc này, để xác minh tính hiệu quả, khoa học trong khám chữa bệnh của ông Yên" - lãnh đạo này nói.

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Sơn, hiện Công an huyện Bình Sơn đã đến 12 hộ gia đình trên địa bàn có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh teo cơ, câm điếc bẩm sinh, bị bệnh viêm xoang…

Tất cả các gia đình này đều cho rằng việc chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả.



Bà Bùi Thị Hiền (ngụ thôn 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn) cho biết con bà (cháu Phan Thị Mỹ Hiệp) từng được ông Yên khám chữa bệnh câm bẩm sinh. "Khi nghe tin có "thần y" về khám bệnh cho dân, tui mừng lắm, đưa con đến mong được chữa khỏi bệnh. Tôi phải đợi 2 ngày mới tới lượt.

Khi khám xong, ông Yên có dặn dò và gia đình đã về làm đúng như lời dặn nhưng tình trạng của cháu hoàn toàn không tiến triển, vẫn không khác chút gì so với ngày xưa" - bà Hiền buồn bã.

Ông Võ Hoàng Yên từng về Quảng Ngãi chữa bệnh vào giữa tháng 7-2020

Tương tự ông Phạm Đăng Tuyển (ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Long huyện Bình Sơn) có con trai là Phạm Đăng Khoa (21 tuổi) bị bệnh viêm xoang, từng được ông Yên khám, chữa bệnh vào tháng 7-2020.

Khi nghe chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của Khoa sau khi được "thần y" thăm khám, ông Tuyển chỉ lắc đầu. "Lúc đi khám, ông Yên có cho một chai thuốc về nhỏ và có đỡ ngứa nhưng hết thuốc thì bị ngứa lại, còn một số người khác, nhỏ thuốc nhưng vẫn không bớt"- ông Tuyển nói.

Được biết, ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám, chữa bệnh vào khoảng giữa tháng 7-2020 tại huyện Bình Sơn. Sau đó, ông Yên được chính quyền địa phương tổ chức khen thưởng vì những đóng góp trong việc khám, chữa bệnh tại địa phương.