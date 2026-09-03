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Công an Quảng Ngãi điều tra vụ cháy trường tiểu học, phó hiệu trưởng tử vong

Thống Nhất
|

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang điều tra vụ thầy hiệu phó được phát hiện tử vong sau vụ cháy phòng làm việc.

Ngày 3/9, lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết công an đang vào cuộc điều tra vụ thầy hiệu phó được phát hiện tử vong sau vụ cháy phòng làm việc trong Trường Tiểu học Trương Quang Trọng.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Q.N)

Theo lãnh đạo phường, công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Về nguyên nhân, công an cho biết hiện đang điều tra nên chưa xác định.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 2/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng.

Nhận lệnh điều động, lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Một người dân sống gần trường cho biết trước khi đám cháy bùng phát thì khu vực nhà trường phát ra tiếng nổ lớn và bốc mùi khét.

Tại hiện trường, một người bị điện giật, bỏng nặng và tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.T.T. - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng.

Được biết, ông T. có hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Tags

Quảng Ngãi

trường Tiểu học

phường Trương Quang Trọng

điều tra

Phó Hiệu trưởng

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