Công an Quảng Nam thông tin về vụ việc "gây sốc" lan truyền trên mạng xã hội

Chiều 3-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện N.B.H (SN 2010; trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) livestream trên trang tiktok @bh_15062010 với nội dung:

"Bà kia có 4 đứa con, chồng bả bị ung thư mất 14 năm trước, cách đây 2 năm bả hạ sát 2 đứa con của mình, xong rồi cái bả trốn sang Cam hay gì đấy, rồi bả cờ bạc hết tiền cái bã về định hạ sát đứa con thứ 3 để bả lấy tiền bảo hiểm 3 tỉ mấy, tôi là chỉ nghe như vậy thôi nha, không thành nên nó báo công an...."

Người dân kéo đến theo dõi lực lượng chức năng làm việc tại nhà của người phụ nữ

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay, vụ việc liên quan đến cái chết của 2 đứa con ruột trong một gia đình tại thị trấn Hà Lam đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác minh, chưa có thông báo chính thức nên xét thấy hành vi livetream phát ngôn về vụ việc là không đúng sự thật.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam gọi hỏi, mời đối tượng N.B.H lên làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an cung cấp, N.B.H đã thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nêu trên. N.B.H thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Qua làm việc và được cơ quan công an phân tích, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật, N.B.H đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3-4, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip, nhiều video phát trực tiếp với nội dung bàn tán, đồn đoán liên quan đến một người phụ nữ ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo các đoạn clip lan truyền trên mạng, lực lượng công an đã đến nhà của người phụ nữ, thu thập thông tin và một số đồ vật liên quan. Sau quá trình làm việc, người phụ nữ được lực lượng công an đưa lên xe của cơ quan công an. Vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận, có rất nhiều người dân địa phương kéo đến theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết người phụ nữ này có 4 người con, trong đó có 2 người con út mất cách đây 2-3 năm. Chồng người phụ nữ này cũng mất trước đó. Người phụ nữ này có hộ khẩu thường trú ở địa phương nhưng ít ở nhà.

Tại buổi họp báo chiều 3-4, các phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra, cần chờ cơ quan công an cung cấp thông tin chính thức.