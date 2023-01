Công an Quảng Nam bắt 2 đối tượng bị truy nã

Cụ thể, trưa 26-1 (Mùng 5 Tết), Công an xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phối hợp cùng Công an huyện Đại Lộc vận động Ngô Minh Tú (SN 1982; trú thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) - đối tượng có lệnh truy nã của Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) về tội bắt, giữ người trái pháp luật ra đầu thú.

Đối tượng Ngô Minh Tú được vận động ra đầu thú. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, tối 19-1 (28 tháng Chạp), Công an phường Điện Ngọc đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Quang (SN 1984; trú khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc) khi đối tượng đang lẩn trốn gần nhà.

Lê Minh Quang có nhiều tiền án, tiền sự. Ảnh: Công an Quảng Nam

Lê Minh Quang là đối tượng bị Công an thị xã Điện Bàn khởi tố về tội hiếp dâm và bỏ trốn nên bị truy nã. Đối tượng này có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích hoặc xâm hại sức khoẻ người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản. Quang từng bị Công an thị xã Điện Bàn xử lý hành chính 3 lần về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây mất trật tự công cộng và xâm hại sức khoẻ người khác.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để nhân dân đón một cái Tết ấm áp, đoàn viên cùng gia đình.

Lực lượng công an tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn; công tác trực, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm đảm bảo nghiêm túc. Ngoài vận động, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; tuần tra kiểm soát phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng CSGT đường bộ đường sắt, Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy. Trong đó, đã phát hiện, lập biên bản 417 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,9 tỉ đồng, tạm giữ gần 400 phương tiện (riêng vi phạm nồng độ cồn có 374 trường hợp)…