Công an, quân đội truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk

Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết, bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân.