Công an Phú Thọ bắt tạm giam người cha nhiều lần hành hạ hai con gái ruột

Trong thời gian dài sống cùng hai con gái ruột, Bùi Văn Tuấn (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) bị xác định đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng. Hai nạn nhân là cháu B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng hai con gái ruột, Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.

Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

Hình ảnh vết bầm tím của các cháu do Tuấn đánh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tỉnh đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị, người dân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.