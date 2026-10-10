HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phối hợp ngân hàng VietinBank rà soát giao dịch 15.000.000 đồng của Nguyễn Văn Tráng SN 1972

Lê Anh
|

Chuyển nhầm 15.000.000 đồng, người đàn ông ở Nghệ An đã đến Công an xã trình báo và nhận lại toàn bộ số tiền sau 4 giờ xác minh, phối hợp cùng ngân hàng.

Ngày 9/10/2026, Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, đã hỗ trợ một người dân sống trên địa bàn nhận lại 15.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, phát hiện giao dịch chuyển tiền không đúng người nhận, anh Nguyễn Văn Tráng (sinh năm 1972, trú tại xóm 5, xã Thần Lĩnh) đã đến Công an xã Thần Lĩnh trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách thu hồi số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh phối hợp với Ngân hàng VietinBank và Công an phường Vinh Hưng khẩn trương xác minh giao dịch, tìm người nhận tiền.

Sau 4 giờ làm việc, các đơn vị xác định người nhận nhầm số tiền trên là chị Bùi Thị Bình (sinh năm 1979, trú tại phường Vinh Hưng). Sau khi được xác minh, chị Bình đã chuyển trả toàn bộ 15.000.000 đồng cho anh Tráng.

- Ảnh 1.

Nhận lại được số tiền, anh Tráng gửi thư cảm ơn Công an xã Thần Lĩnh

Nhận lại được số tiền, anh Tráng đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thần Lĩnh cùng các đơn vị phối hợp vì sự hỗ trợ kịp thời trong quá trình giải quyết vụ việc.

Hiện nay, giao dịch chuyển tiền online qua ứng dụng ngân hàng đã trở nên rất phổ biến với người dùng. Trong quá trình giao dịch, vẫn xảy ra không ít sự cố nhầm lẫn, chuyển tiền sai số tài khoản. Để hạn chế tình trạng này, công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Nếu phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết.

Người chuyển nhầm không nên tự ý sử dụng các biện pháp gây sức ép hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực cho người lạ để tránh phát sinh rủi ro trong quá trình thu hồi tiền.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc bất ngờ nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người dân cũng nên chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Nghệ An)

Tags

Nguyễn Văn Tráng

VietinBank

Nghệ An

chuyển khoản nhầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại