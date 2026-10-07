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Công an phối hợp MBBank xác minh giao dịch nhận 400 triệu đồng với nội dung "Thanh toán tiền mua hàng"

Minh Ánh
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Công an xã Long Cốc, Phú Thọ đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Việt Trì tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm của người dân.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 30/9/2026, Công an xã Long Cốc tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng với nội dung chuyển khoản “Thanh toán tiền mua hàng”.

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Công an xã Long Cốc hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền lớn do chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Do không biết người chuyển cũng như nguồn gốc số tiền, người nhận đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Cốc đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Việt Trì tiến hành xác minh giao dịch. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định được người chuyển tiền và liên hệ để làm rõ sự việc.

Theo thông tin được cung cấp, trong quá trình thực hiện giao dịch, người chuyển đã nhập nhầm một số trong số tài khoản và không kiểm tra kỹ tên người nhận nên số tiền 400 triệu đồng được chuyển nhầm sang tài khoản khác.

Sau khi xác minh, làm rõ thông tin, Công an xã Long Cốc đã hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả theo đúng quy trình. Ngày 02/10/2026, toàn bộ số tiền 400 triệu đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Qua sự việc, Công an xã Long Cốc khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm hoặc khoản tiền không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh, không tự ý sử dụng; chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Đồng thời, khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận để hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

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Ngân hàng TMCP Quân đội

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