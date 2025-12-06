Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng tiếp cận chính sách an sinh xã hội cho người dân, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động triển khai hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa phương thức chi trả trợ cấp theo hướng không dùng tiền mặt, mà còn góp phần đảm bảo quyền lợi của người dân được thực hiện nhanh chóng và minh bạch, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho mục tiêu của Đề án 06.

Kể từ phiên bản 2.1.5, ứng dụng VNeID đã được tích hợp tiện ích tài khoản an sinh xã hội, vận hành theo cơ chế mỗi số định danh cá nhân tương ứng với một tài khoản. Nhờ đó, người dân có thể nhận các khoản hỗ trợ, chế độ từ Nhà nước theo hình thức điện tử, vừa giảm tải các thủ tục giấy tờ truyền thống, vừa giúp quy trình chi trả trở nên chính xác và rõ ràng hơn.

Không những vậy, việc sử dụng tài khoản an sinh sã hội còn khắc phục các hạn chế khi nhận tiền mặt như mất thời gian di chuyển hay nguy cơ xảy ra sai sót trong khâu phát chi.

Bên cạnh khả năng tiếp nhận trợ cấp, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn cho phép người dân chủ động quản lý thông tin của mình. Thông qua ứng dụng, người dân có thể theo dõi lịch sử giao dịch, cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc tra cứu các chế độ hiện hành ngay trên điện thoại. Nhờ vậy, quá trình tiếp cận an sinh xã hội trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, đồng thời tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa những phiền toái thường gặp trước đây.

Dưới đây là các bước đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng VNeID mức 2, tại màn hình trang chủ chọn “An sinh xã hội”.

Bước 2: Tiếp theo chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, sau đó nhập “Passcode”.

Bước 3: Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng được hỗ trợ. Lưu ý, tài khoản ngân hàng liên kết với VNEID phải là tài khoản cùng chủ sở hữu với VNEID đang hoạt động, không bị hạn chế hay khóa.

Bước 4: Người dân kiểm tra thông tin bao gồm: Họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân. Sau đó nhập số tài khoản ngân hàng, tích chọn “Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân, chọn “Tiếp tục”.

Bước 5: Gửi yêu cầu thành công và kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, VNeID còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện, gắn liền với các nội dung của Đề án 06. Từ liên thông dữ liệu dân cư với bảo hiểm, y tế và ngân hàng, cho đến hỗ trợ đăng ký cư trú, khai báo lưu trú, thanh toán trực tuyến hay tra cứu thủ tục hành chính, tất cả đều được tích hợp trên cùng một nền tảng. Với hệ thống bảo mật theo tiêu chuẩn của Bộ Công an, dữ liệu cá nhân của người dân luôn được bảo vệ an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

Việc mở rộng và tối ưu hóa các tiện ích trên VNeID không chỉ mang lại sự thuận lợi cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ số và xã hội số.

Cùng với đó, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt và khai thác đầy đủ các tính năng của ứng dụng, nhất là tài khoản an sinh xã hội, để mọi người dân đều được tiếp cận chính sách một cách đầy đủ và kịp thời.