Công an phát thông báo quan trọng về số Căn cước của người dân

Công an khuyến cáo đặc biệt liên quan đến số căn cước.

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Thời gian gần đây, công an tỉnh Lai Châu cho biết đã xảy ra một số vụ việc người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây thiệt hại đáng kể đến kinh tế gia đình, đặc biệt đối với những hộ có mức thu nhập còn hạn chế. Đáng chú ý, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là phương thức không mới nhưng vẫn có hiệu quả do các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu thông tin và sự thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân.

Trước tình hình trên, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

1. Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo

Các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc các cơ quan chức năng khác, sử dụng hình ảnh mặc quân phục, hình ảnh, video và thực hiện các cuộc gọi qua FaceTime nhằm tạo lòng tin, khiến người dân tin rằng mình đang làm việc với cơ quan nhà nước.

Các bị hại cho biết trong quá trình liên lạc, các đối tượng đưa ra thông tin người dân có liên quan đến vụ án, vi phạm pháp luật, có tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội hoặc đang bị điều tra, xác minh. Chúng sử dụng lời lẽ đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu người dân giữ bí mật, không được trao đổi với người thân, đồng thời hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc quét mã QR do chúng cung cấp với lý do “xác minh tài khoản”, “chứng minh trong sạch”, “phục vụ điều tra” hoặc “chuyển tiền để thoát tội”.

Những cuộc gọi và giao dịch chuyển khoản do đối tượng yêu cầu

Do lo sợ bị xử lý hình sự, nhiều người đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà không kịp xác minh thông tin. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Đáng lưu ý, việc các đối tượng sử dụng hình ảnh mặc quân phục, gọi video trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của người dân không phải là căn cứ xác thực người gọi là cán bộ cơ quan chức năng. Đây có thể là những thủ đoạn được chuẩn bị nhằm tạo lòng tin và thao túng tâm lý người bị hại.

2. Bình tĩnh, tỉnh táo trước những lời đe dọa

Người dân cần ghi nhớ: Bản thân trong sạch thì không phải sợ hãi trước bất kỳ lời đe dọa hay sức ép nào, kể cả khi người gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Khi nhận được thông tin liên quan đến việc vi phạm pháp luật, cần bình tĩnh, chủ động xác minh, làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Giấy tờ giả do đối tượng cung cấp để lấy lòng tin

Không có việc cơ quan Công an, Viện kiểm sát yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc quét mã QR do đối tượng cung cấp để chứng minh vô tội, xác minh tài khoản hay được bỏ qua vi phạm.

Người dân tuyệt đối không vì tâm lý hoang mang, lo sợ trước những lời đe dọa như “khởi tố”, “bắt giữ”, “liên quan đến đường dây tội phạm” mà vội vàng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng.

3. Khuyến cáo phòng ngừa

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an đề nghị người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

- Không chuyển tiền, quét mã QR hoặc thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng khi chưa xác minh rõ thông tin.

- Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ, không chia sẻ màn hình điện thoại hoặc máy tính cho người không quen biết.

- Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng, cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi, chủ động liên hệ Công an xã hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh.

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Chỉ trong khoảng 1 tuần, Công an xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 02 đơn trình báo của người dân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Hiện Công an xã đang tiến hành xác minh các vụ việc, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan để làm rõ phương thức, thủ đoạn và các tình tiết của vụ việc; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu khuyến cáo: Mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình. Đừng để sự hoang mang, lo sợ trước những lời đe dọa trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một phút mất cảnh giác – có thể mất cả số tiền tích góp nhiều năm.