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Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến biển số xe của người dân

Huỳnh Duy
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Chủ phương tiện vi phạm quy định về kẻ, dán số biển số và ghi thông tin trên xe có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng.

Theo quy định, các loại xe ô tô (trừ xe ô tô con) phải kẻ hoặc dán số biển số tại các vị trí bắt buộc. Chủ phương tiện vi phạm quy định về kẻ, dán số biển số và ghi thông tin trên xe có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng.

Theo khoản 8 Điều 37 Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, đối với các loại xe ô tô (trừ xe ô tô con), chủ phương tiện phải thực hiện việc kẻ hoặc dán số biển số xe ở thành sau và hai bên thành xe; đồng thời ghi tên cơ quan, đơn vị, khối lượng hàng chuyên chở và khối lượng bản thân vào hai bên cánh cửa xe (trừ xe của cá nhân).

- Ảnh 1.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông)

Đáng chú ý, xe thuộc sở hữu cá nhân vẫn phải kẻ hoặc dán số biển số tại các vị trí theo quy định. Việc miễn ghi thông tin trên hai bên cánh cửa xe chỉ áp dụng đối với xe của cá nhân.

Vi phạm có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng

- Ảnh 2.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông)

Theo điểm e khoản 9 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, chủ phương tiện không thực hiện đúng quy định về kẻ hoặc dán chữ, số biển số, thông tin trên thành xe, cửa xe bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân; từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài hình thức phạt tiền, theo điểm c khoản 19 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, chủ phương tiện vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng quy định về kẻ hoặc dán chữ, số biển số, thông tin trên thành xe, cửa xe.

- Ảnh 3.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông)

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện chủ động kiểm tra, rà soát việc kẻ, dán số biển số và ghi thông tin trên xe; kịp thời bổ sung, chỉnh sửa những nội dung còn thiếu, không chính xác hoặc khó nhận biết, bảo đảm chấp hành đúng quy định pháp luật, tránh bị xử phạt.

- Ảnh 4.

(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông)

Tags

biển số xe

xử phạt

Cục Cảnh sát giao thông

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