Công an phát thông báo quan trọng đến những ai hay nhắn tin với sếp, đồng nghiệp qua Zalo

Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Ảnh minh hoạ

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh lãnh đạo để lừa đảo trên ứng dụng Zalo

Ngày 31/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát cảnh báo về thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo của lãnh đạo hoặc tạo tài khoản giả danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo cơ quan Công an, trên không gian mạng, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo, giả danh lãnh đạo, đồng nghiệp để yêu cầu nhân viên chuyển tiền với những lý do có vẻ hợp lý.

Đáng chú ý, chúng còn dàn dựng kịch bản nhiều bước, lợi dụng sự tin tưởng trong quan hệ công việc và các giao dịch tiền thật để khiến nạn nhân mất cảnh giác, dẫn đến thiệt hại tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn hack Zalo lãnh đạo, giả danh lãnh đạo để lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo phương thức được Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận, sau khi tìm hiểu thông tin cá nhân và mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, các đối tượng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của lãnh đạo, hoặc sử dụng tài khoản khác có hình ảnh, tên hiển thị tương tự để tiếp cận nhân viên.

Ban đầu, chúng sẽ trao đổi những nội dung công việc thông thường nhằm tạo lòng tin, sau đó đưa ra yêu cầu nhờ nhận tiền, mua quà hoặc thanh toán hộ.

Một kịch bản điển hình là đối tượng giả danh lãnh đạo nhờ nhân viên tạm ứng 50 triệu đồng, với lý do mua quà tặng người thân. Để tạo lòng tin, chúng yêu cầu nhân viên liên hệ trực tiếp với lãnh đạo thật để đề nghị tạm ứng lương.

Do không biết tài khoản Zalo đã bị chiếm quyền, lãnh đạo chuyển tiền cho nhân viên. Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ gửi mã QR tài khoản giả danh cửa hàng vàng bạc và yêu cầu nhân viên chuyển toàn bộ số tiền vừa nhận. Khi giao dịch hoàn tất, tiền của nạn nhân sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

Người dân cần làm gì để bảo vệ bản thân?

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin tưởng tuyệt đối vào tài khoản Zalo, kể cả tài khoản mang tên, hình ảnh của người thân, lãnh đạo hoặc đồng nghiệp.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, tạm ứng, thanh toán hộ, người dân cần xác minh trực tiếp qua số điện thoại đã lưu từ trước hoặc gặp mặt trực tiếp. Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản và thông tin người thụ hưởng trước khi chuyển tiền hoặc quét mã QR.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo cần xây dựng quy trình xác minh độc lập đối với các yêu cầu giao dịch tài chính, nhất là những khoản tiền có giá trị lớn.

Trường hợp phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc đã chuyển tiền do bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn giao dịch; lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, chứng từ liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.