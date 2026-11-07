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Công an phát thông báo nóng tới những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Nam An
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Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính gọi điện hướng dẫn thủ tục đất đai, dụ người dân đăng ký vay tiền qua ứng dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Tuyên Quang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh cán bộ địa chính UBND cấp xã, phường gọi điện hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đất đai, nộp thuế. Sau đó, chúng dụ nạn nhân thao tác trên ứng dụng ngân hàng để đăng ký vay tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các đối tượng thường gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ địa chính UBND xã, phường, thông báo cần hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đất, tra cứu thông tin hoặc làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ tại Tuyên Quang năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra những lý do liên quan đến thủ tục hành chính, sau đó yêu cầu người dân mở ứng dụng ngân hàng và chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh với lý do bảo mật hoặc thuận tiện cho quá trình thực hiện.

Tiếp đó, chúng hướng dẫn nạn nhân truy cập các mục tra cứu thông tin, tra cứu CIC và thực hiện những thao tác đăng ký vay tiền trên ứng dụng ngân hàng. Do không nhận thức đầy đủ nội dung đang thực hiện, nhiều người có thể vô tình đăng ký khoản vay mà bản thân không có nhu cầu.

Đáng chú ý, sau khi khoản vay được giải ngân vào tài khoản, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân đặt căn cước công dân lên điện thoại, quét khuôn mặt hoặc thực hiện các thao tác xác thực khác.

Thực chất, đây có thể là bước xác nhận giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến tài khoản do các đối tượng kiểm soát. Khi người dân hoàn tất xác thực, tiền có nguy cơ bị chuyển đi và chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu thực hiện thủ tục đất đai, nộp thuế thông qua ứng dụng ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ về việc thay đổi ngôn ngữ, cài đặt hoặc thao tác trên ứng dụng ngân hàng; không đăng ký khoản vay khi không có nhu cầu; không đặt căn cước công dân lên điện thoại, quét mã QR, quét khuôn mặt hoặc thực hiện xác thực giao dịch theo hướng dẫn qua điện thoại.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho người khác.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc ngân hàng để kiểm tra, xác minh. Nếu phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, nhằm nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Tags

Công an tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

ứng dụng ngân hàng

Địa chính

chiếm đoạt tài sản

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