HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phát thông báo nóng liên quan đến số điện thoại, người dân đặc biệt chú ý

Nhật Hạ |

Công an cảnh báo, nguời dân không được tin tưởng tuyệt đối vào số điện thoại hiển thị trên màn hình khi nhận cuộc gọi đến.

Công an cảnh báo về giả mạo số điện thọai và nguy cơ lừa đảo năm 2026

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thông tin về việc một số ứng dụng trên điện thoại di động có chức năng thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi (Caller ID Spoofing).

Các ứng dụng này cho phép người sử dụng thiết lập số điện thoại bất kỳ theo ý muốn để hiển thị trên máy của người nhận cuộc gọi, gây hiểu nhầm đây là số điện thoại của người thân, cơ quan, tổ chức quen biết.

Thực tế cho thấy, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: giả danh người thân gọi điện vay tiền; giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển tiền… hoặc tạo lòng tin nhằm dẫn dụ người dân thực hiện các yêu cầu theo kịch bản lừa đảo.

Đáng chú ý, việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Không cài đặt, sử dụng các ứng dụng có chức năng thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời việc sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ bị thu thập thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Công an cảnh báo về giả mạo số điện thọai và nguy cơ lừa đảo năm 2026

Không tin tưởng tuyệt đối vào số điện thoại hiển thị trên màn hình khi nhận cuộc gọi đến.

Khi nhận các cuộc gọi có nội dung liên quan đến tiền bạc, thông tin cá nhân cần chủ động kiểm tra, xác minh lại qua các kênh liên hệ khác.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại.

Không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn.

Chủ động cảnh báo cho người thân, bạn bè về thủ đoạn nêu trên để nâng cao cảnh giác.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định./.

Tags

Công an tỉnh Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại