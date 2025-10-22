Công an phát thông báo mới liên quan đến VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Ngày 21/10, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải thông tin cho biết, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng tiện ích mới trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tự cung cấp, kiểm tra và xác thực thông tin chủ sử dụng đất, nhà ở.

Đây là một phần trong chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được thực hiện trên toàn quốc.

Theo C06, sau khi sắp xếp lại mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý đất đai đã được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất là cần thiết để các địa phương có đủ công cụ phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Sổ đỏ sắp được tích hợp trên ứng dụng VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, hiện nay thông tin về người sử dụng đất (như họ tên, số CMND, CCCD...) được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường gọi là “sổ đỏ”, lại được hình thành qua nhiều thời kỳ với các phương thức quản lý, lưu trữ và công nghệ khác nhau. Bên cạnh đó, một số người dân còn tự ý chuyển mục đích sử dụng, giao dịch bằng giấy viết tay hoặc chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, khiến dữ liệu bị sai lệch hoặc không đồng nhất.

Bộ Công an đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ trở thành công cụ phục vụ cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng cho biết, người dân chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân khi được tổ công tác yêu cầu, không cần công chứng. Để chiến dịch đạt hiệu quả, Bộ Công an khuyến khích người dân chủ động phối hợp, cung cấp và xác thực thông tin, cùng cơ quan chức năng “làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu. Đây là bước quan trọng giúp Nhà nước và người dân cùng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ tốt hơn cho các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

Tại dự thảo Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, Ban soạn thảo đề xuất tích hợp 188 loại giấy tờ cá nhân và 390 loại giấy tờ của tổ chức lên VNeID. Các loại giấy tờ cá nhân được dự kiến cập nhật bao gồm: Căn cước công dân, thông tin cư trú, xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, giấy tờ kinh doanh, khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản…

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử, trong đó đề xuất tích hợp và cập nhật 188 loại giấy tờ của cá nhân và 390 loại giấy tờ của tổ chức vào ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, còn có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các loại giấy tờ như giấy khai sinh, khai tử, hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ra viện, giấy chuyển tuyến điều trị…