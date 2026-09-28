Công an phát thông báo đến người dân nhận được tin nhắn SMS có nội dung này: Lập tức lưu giữ số điện thoại, STK nhận tiền để trình báo

Công an phường Thường Lạc (Đồng Tháp) cảnh báo người dân trước thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn thông báo trúng thưởng iPhone 18 Pro Max, sau đó yêu cầu chuyển gần 9 triệu đồng với lý do đóng thuế để nhận quà.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng một chiếc iPhone 18 Pro Max 256GB, trị giá 45,5 triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần thưởng, người nhận được yêu cầu thanh toán 8,979 triệu đồng tiền thuế.

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý ham quà tặng và mong muốn nhận được những giải thưởng có giá trị lớn để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thông báo trúng thưởng, các đối tượng thường đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí vận chuyển hoặc phí làm thủ tục để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Nếu nạn nhân làm theo, chúng có thể tiếp tục viện dẫn những lý do khác nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.

Tin nhắn thông báo chứa nội dung “lừa đảo”. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn có thể tìm cách thu thập thông tin cá nhân, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân. Một số trường hợp còn bị dụ truy cập vào đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và tài sản.

Trước tình trạng trên, Công an phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền để nhận thưởng khi chưa xác minh rõ nguồn gốc chương trình. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link lạ hay cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của các đối tượng nghi vấn.

Khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng bất thường, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin thông qua các kênh chính thức của đơn vị tổ chức, không vội vàng làm theo yêu cầu của người gửi.

Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã chuyển tiền cho các đối tượng, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền cùng những bằng chứng liên quan, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.

Công an phường Thường Lạc nhấn mạnh người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi, nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp