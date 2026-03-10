Công an phạt người phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang chiếu rạp lên mạng xã hội để trục lợi.

Công an làm việc với đối tượng vi phạm.

Trước đó vào ngày 25/2/2026, cơ quan này tiếp nhận phản ánh về việc bộ phim điện ảnh “Thỏ ơi!!” đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị sản xuất, phát hành.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” (@thooi562) đăng tải hàng chục video clip có nội dung quay lén từ bộ phim, mỗi đoạn dài khoảng 60–120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Tài khoản này còn đăng thông tin rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim, giao dịch qua nền tảng Telegram và nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người quản trị các tài khoản trên là T.V.P. (SN 2004, cư trú tại TP.HCM).

Ngày 2/3, lực lượng chức năng đã mời P. đến làm việc. Tại cơ quan công an, P. thừa nhận đã tạo nhiều tài khoản TikTok như “Thỏ ơi!” (@thooi_56), “Thỏ ơi!” (@thooi562), “thooi_560”, “Thỏ ơi!” (@thooi_563) để đăng tải khoảng 45 đoạn video chứa nội dung bộ phim nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác.

P. còn thu thập các đoạn video trên mạng, cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu xem trọn bộ.

Từ ngày 23/2/2026 đến khi bị phát hiện, P. đã bán phim cho 11 người.

Tại buổi làm việc, P. thừa nhận hành vi vi phạm, khai báo thành khẩn và cam kết chấm dứt việc đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim trên mạng xã hội.

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.P. về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đồng thời, buộc người này gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia môi trường mạng cần tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi quay lén, sao chép, phát tán trái phép phim chiếu rạp hoặc các tác phẩm nghệ thuật trên không gian mạng có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.