Công an phát hiện bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk mà Bộ Công an vừa khởi tố, qua khám xét trụ sở, cơ quan công an thu giữ thêm vật chứng vụ án.

Theo thông tin trên Vietnamnet, trong chiều 4/4 đến sáng 5/4, Bộ Công an cũng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tại địa điểm sản xuất kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần ASIA LIFE, tại TP Buôn Ma Thuột.

Đây là nơi sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Supergreens Gummies (kẹo rau Kera) theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP Hồ Chí Minh).

Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục (bìa phải) khi bị bắt tạm giam.

Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs (áo trắng).

Chia sẻ trên báo Công an nhân dân, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan cùng một lượng hàng hoá được xem là sản phẩm kẹo Kera.

"Mọi tài liệu, sản phẩm đều do Cơ quan điều tra Bộ Công an thu giữ, Công an tỉnh chỉ là đơn vị phối hợp nên không thể thông tin. Tuy nhiên, quá trình khám xét tại đây, Cơ quan điều tra ghi nhận không hề có vườn rau nào được trồng ở đây", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột không có trồng vườn rau nào ở đây cả. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, đại diện Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột xác nhận, có sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP Hồ Chí Minh). "Hai bên chính thức hợp tác từ tháng 11/2024. Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt chỉ đặt hàng sản xuất 1 sản phẩm duy nhất là kẹo rau củ Kera.

Về phía Công ty CP Asia Life chỉ hợp tác gia công và cung cấp sản phẩm theo đơn hàng cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. "Đây là hàng của họ, chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng và dựa theo thành phần sản phẩm mà họ công bố. Về vấn đề quảng cáo, truyền thông thì chúng tôi không nắm được. Hiện tại, Công ty CP Asia Life chỉ là nhà máy tiếp nhận gia công sản phẩm", người đại diện nói.