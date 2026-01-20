Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, các chuyên gia an ninh mạng liên tục ghi nhận sự gia tăng của các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn Zalo với mức độ tinh vi và khó nhận biết hơn trước. Không ít người dùng phản ánh họ bất ngờ mất tiền, bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc lộ thông tin cá nhân chỉ sau một lần mở tin nhắn tưởng chừng rất bình thường. Đáng nói, nhiều nạn nhân chỉ phát hiện bản thân bị lừa khi tài khoản ngân hàng đã bị trừ tiền hoặc tài khoản mạng xã hội không còn quyền truy cập.

Thực tế cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý chủ quan, tò mò hoặc hoảng loạn của người dùng để dẫn dụ nạn nhân thực hiện theo các yêu cầu được đưa ra trong tin nhắn.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là gửi các đường link giả mạo dưới dạng khảo sát, nhận quà, hỗ trợ hoàn tiền hoặc yêu cầu xác minh thông tin. Khi người dùng truy cập, các trang web này sẽ yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP, từ đó tạo điều kiện để kẻ gian chiếm đoạt tài khoản.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn giả mạo ngân hàng hoặc các ví điện tử bằng cách gửi tin nhắn thông báo khóa tài khoản, yêu cầu xác thực giao dịch bất thường. Những nội dung này thường được thiết kế giống với thông báo chính thức, khiến người dùng dễ mất cảnh giác và truy cập vào các website giả mạo để cung cấp thông tin tài chính cá nhân.

Ngoài ra, tình trạng mạo danh các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến cũng diễn ra ngày càng phổ biến. Kẻ gian gửi tin nhắn thông báo có tài liệu, video, hình ảnh hoặc cảnh báo vi phạm bản quyền nhằm dụ người dùng đăng nhập vào các trang web không rõ nguồn gốc, từ đó đánh cắp thông tin tài khoản.

Một thủ đoạn khác khiến nhiều người “sập bẫy” là mạo danh người quen. Sau khi chiếm đoạt tài khoản Zalo của bạn bè hoặc người thân, các đối tượng nhanh chóng nhắn tin vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản gấp, lợi dụng sự tin tưởng để chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, các chiêu trò lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ lương cao”, làm nhiệm vụ online hoặc bán hàng hưởng hoa hồng cũng xuất hiện tràn lan. Ban đầu, nạn nhân có thể nhận được một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng yêu cầu nộp phí, đặt cọc hoặc chuyển tiền để “mở khóa nhiệm vụ”, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Đáng chú ý, nhiều tin nhắn còn chứa các đường link rút gọn hoặc file đính kèm lạ nhằm né tránh hệ thống cảnh báo. Khi người dùng bấm vào link hoặc tải file, thiết bị có nguy cơ bị cài mã độc, dẫn đến rò rỉ dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng thông qua các tin nhắn gửi trên Zalo.

Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dùng cần chủ động xác minh bằng cách liên hệ trực tiếp với người gửi hoặc đơn vị liên quan qua kênh chính thức.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đồng thời thông báo ngay cho ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ kịp thời. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, việc nâng cao cảnh giác và hình thành thói quen sử dụng mạng an toàn chính là yếu tố quan trọng nhất giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.