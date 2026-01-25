Công an phát cảnh báo đến người dân có tài khoản ngân hàng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an trên cả nước đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc lợi dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tổ chức đánh bạc và một số hoạt động phạm tội khác.

Đáng lưu ý, trong số các trường hợp được ghi nhận, nhiều tài khoản đứng tên tài khoản là học sinh, sinh viên hoặc người trẻ tuổi, hạn chế về nhận thức pháp luật nên dễ trở thành mục tiêu bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Từ thực tiễn điều tra cho thấy, các đối tượng phạm tội thường tiếp cận người dân thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, đưa ra những lời chào mời mang tính đánh vào tâm lý như “việc nhẹ, thu nhập cao”, “không cần vốn, không cần kỹ năng”. Từ đó, các đối tượng yêu cầu người tham gia bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực giao dịch (OTP).

Trong nhiều trường hợp, do tâm lý chủ quan hoặc mong muốn có thêm thu nhập, người liên quan cho rằng việc “chỉ cho mượn tài khoản” sẽ không phát sinh trách nhiệm, dẫn đến không nhận thức đầy đủ những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Cơ quan Công an xác định hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, cá nhân đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội, kể cả khi không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã quy định rõ việc nghiêm cấm cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Song song với đó, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 143/2021/NĐ-CP, đã cụ thể hóa các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó bao gồm chế tài đối với hành vi cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tiếp tục quy định nhiều tội danh có liên quan, như lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và rửa tiền (Điều 324). Trên thực tế, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm cũng như vai trò của từng cá nhân, người đứng tên tài khoản có liên quan có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực tiễn xử lý cho thấy, các trường hợp vi phạm thường phải đối mặt với nhiều hệ quả pháp lý, bao gồm việc bị triệu tập để điều tra, xác minh; bị phong tỏa tài khoản, thu giữ tài sản liên quan; đồng thời chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Về lâu dài, những hệ lụy này không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến quá trình học tập, công việc và đời sống của người liên quan.

Trước diễn biến trên, lực lượng Công an khuyến nghị người dân không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời cần thận trọng trước các lời mời gọi “kiếm tiền nhanh” trên không gian mạng có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp phát hiện các hành vi nghi vấn, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng hoặc ngân hàng quản lý tài khoản để phối hợp xử lý.

Việc nâng cao nhận thức pháp luật và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản được xác định là yếu tố then chốt, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, nhằm hạn chế nguy cơ bị lôi kéo, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

(Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)