Công an phát cảnh báo chú ý các cuộc gọi lạ đầu số 022, 024, 059

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều người dân gần đây nhận được các cuộc gọi từ các đầu số 022xxx, 024xxx, 059xxx. Nếu thời gian trước những số lạ này thường gọi để tư vấn chào mua bảo hiểm, chứng khoán, mở thẻ tín dụng thì bây giờ chỉ nháy máy chừng 1-2 giây rồi tắt, người dùng có thể nghe cuộc gọi luôn hoặc tò mò rồi gọi lại. Với những cuộc gọi nháy máy này không thể trực tiếp đánh cắp thông tin cá nhân hay tài chính nhưng lại mở đường cho những hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi hơn.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo:

- Các đối tượng sử dụng các cuộc gọi nháy máy để xác nhận số điện thoại còn sử dụng từ đó bổ sung vào danh sách dữ liệu có giá trị để bán cho bên thứ ba, phục vụ quảng cáo hay các cuộc gọi làm phiền khác.

- Các đối tượng có thể dựng kịch bản lừa đảo dựa trên nhóm người dùng tiềm năng đặc biệt là người cao tuổi, nội trợ hoặc những người đang tìm kiếm việc làm. Dụ người dùng gọi lại vào số điện thoại tính phí cao đặc biệt là những số điện thoại quốc tế lạ.

- Các đối tượng sử dụng một số hệ thống tự động có thể nhận diện giọng nói từ đó thu thập giọng nói phân loại dữ liệu theo giới tính, độ tuổi để phục vụ mục đích giả danh trong các cuộc gọi lừa đảo khác.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo:

- Người dân luôn cảnh giác khi gặp phải các cuộc gọi trên, đặc biệt là những cuộc gọi có đầu số lạ. Nếu số điện thoại lạ hoặc đầu số lạ nháy máy làm phiền liên tục người dân có thể tiến hành thao tác chặn số điện thoại lạ trên các dòng điện thoại smartphone hoặc người dân không dùng smartphone có thể thông báo đến nhà mạng những thuê bao này.

- Nếu người dân nhận được các cuộc gọi nháy máy thì hãy bỏ qua, không gọi lại. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả đầu dây bên kia tự nhận là cơ quan chức năng như: Công an, Viện kiểm sát, Toà án hay nhân viên ngân hàng, nhà mạng... Không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài các ứng dụng do các đối tượng hướng dẫn.

- Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc liên hệ qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.