Công an nói gì về thông tin xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em ở huyện Mỹ Đức?

Ngày 8-9, trên mạng xã hội, có nhiều người đang chia sẻ thông tin phản ánh trên địa bàn huyện Mỹ Đức xuất hiện tình trạng, đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

Tuy nhiên, Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) cho biết đến nay, đơn vị cũng như chính quyền địa phương các xã chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về các vụ việc trên. Mặc dù vậy, Công an huyện Mỹ Đức cùng các đơn vị liên quan đang tích cực, khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bên cạnh đó, để giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện Mỹ Đức đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin khi chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Đặc biệt, đối với những người chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về những nội dung nêu trên, sau khi điều tra, xác minh làm rõ, cơ quan chức năng sẽ xử phạt nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện Mỹ Đức là không chính xác.

Trước đó, liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây, ngày 19-8, đối tượng Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989; trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, sau đó kiếm được áo đồng phục giả làm nhân viên bệnh viện rồi lẻn vào Khoa Sản tìm "bắt" được 1 bé sơ sinh (mới sinh ngày 18-8) định bế ra ngoài. Khi di chuyển, Nguyễn Thị Tuyến vẫn mặc trang phục nhưng không có logo bệnh viện và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bị một bác sĩ phát hiện, giữ lại.

Ngay sau đó, Công an huyện Chương Mỹ đã tiếp cận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Công an huyện Chương Mỹ xác minh, đối tượng Nguyễn Thị Tuyến làm công nhân một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Thời gian gần đây, do cả tin nên Nguyễn Thị Tuyến đã mắc bẫy kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm đoạt số tiền hơn 10 triệu đồng. Đang lúc túng quẫn, Tuyến biết được tâm nguyện của một đồng nghiệp là muốn tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi. Tuyến tin rằng nếu "giúp" được đồng nghiệp, chắc chắn sẽ được cảm ơn, bù đắp khoản tiền bị lừa.

Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ tích cực điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.