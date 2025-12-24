Công an nói gì về thông tin người phụ nữ bị hành hung dã man ở Đà Nẵng đã tử vong?

Ngày 24-12, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) bác bỏ một số thông tin thất thiệt, lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hành hung dã man ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội nhằm trục lợi tiền từ thiện

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc người phụ nữ bị hành hung khiến người dân xôn xao, một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin thất thiệt, cho rằng người phụ nữ đã tử vong. "Chị vợ đã chết, để lại 3 đứa con nhỏ. Hôm nay đội đã chở đi và đưa lên bệnh viện" - thông tin thất thiệt lan truyền.

Mục đích của các đối tượng qua vụ việc nhằm kêu gọi quyên góp, trục lợi tiền từ thiện của cộng động mạng. Công an phường An Khê khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào sáng 23-12, trên tuyến đường gom Trường Chinh. Một người phụ nữ bị đối tượng dùng hung khí tấn công nhiều lần và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, nạn nhân không tử vong như tin giả đồn thổi. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Công an phường An Khê khẳng định đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện chính thức nào liên quan đến vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị lợi dụng để trục lợi.

Liên quan đến vụ việc, các lực lượng chức năng hiện đang tập trung truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và người gây án, cùng các tình tiết liên quan đến vụ việc.