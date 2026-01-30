Công an tỉnh Gia Lai đã gửi thư kêu gọi người dân trên địa bàn các xã, phường tham gia tố giác tội phạm liên quan vụ cướp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai)

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 16 giờ chiều 19-1, hai đối tượng đã xông vào Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá dùng vật dụng giống súng ngắn, khống chế nhân viên, khách hàng cướp 1,8 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng là nam giới xông vào ngân hàng dùng vật dụng giống súng uy hiếp nhân viên, khách hàng cướp đi 1,8 tỉ đồng

Hiện tại Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được các đối tượng gây ra vụ việc có đặc điểm mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12; mang theo balo màu xanh và sử dụng vật giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tính chất manh động của các đối tượng, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thư kêu gọi người dân sinh sống, làm việc tại Khu Công nghiệp Diên Phú nói riêng và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng, tang vật, phương tiện có biểu hiện nghi vấn cho cơ quan chức năng.

Tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên. Cung cấp thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện che giấu, hỗ trợ, làm ngơ để các đối tượng cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn.

Công an các xã, phường tỉnh Gia Lai đi từng nhà vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng - Ảnh Công an cung cấp

Trong những ngày qua, vông an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân. Các tổ công tác đã đến từng hộ dân, các cơ sở kinh doanh và nhà trọ để phát thư kêu gọi, vận động bà con cung cấp bất cứ thông tin, hình ảnh nào liên quan đến các đối tượng khả nghi.



Bà Phạm Thị Vi (Tổ 1 phường Hội Phú) cho biết thấy các cán bộ công an phường đến tận nhà gửi giấy đề nghị cung cấp thông tin và được hướng dẫn khi phát hiện đối tượng khả nghi thì gọi ngay cho số điện thoại 113 Công an tỉnh Gia lai, số 02693 748 972 Công an phường Hội phú hoặc ông Phạm Thanh Bình - Trưởng Công an phường Hội phú theo số 0964 679 679.