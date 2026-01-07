Thời gian gần đây, nhiều người dân trên cả nước phản ánh tình trạng liên tục nhận được các cuộc gọi “nhá máy” từ những đầu số cố định như 022, 024, 028. Các cuộc gọi này thường chỉ kéo dài vài giây rồi tắt máy, để lại cuộc gọi nhỡ khiến người dùng tò mò, hoang mang và có xu hướng gọi lại. Theo cơ quan công an, đây có thể là thủ đoạn mở đầu cho các hành vi lừa đảo và khai thác dữ liệu cá nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ghi nhận tình trạng các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để “nhá máy” vào số điện thoại của người dân. Mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 2–3 giây rồi ngắt kết nối, nhưng có thể lặp lại nhiều lần trong ngày, gây phiền nhiễu và tâm lý bất an cho người nhận.

Không chỉ riêng Bình Phước, thời gian vừa qua, hàng loạt cơ quan công an tại nhiều địa phương khác cũng đã liên tiếp phát đi cảnh báo về thủ đoạn tương tự. Trong đó, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Ninh Bình, cùng lực lượng chức năng tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác đều ghi nhận tình trạng gia tăng các cuộc gọi “nhá máy” từ đầu số lạ trong thời gian gần đây. Các địa phương nhận định, đây là thủ đoạn phổ biến nhằm phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo phân tích của lực lượng an ninh mạng, các cuộc gọi “nhá máy” không nhằm trao đổi thông tin ngay lập tức mà chủ yếu để xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dân nghe máy, phản hồi hoặc gọi lại, các đối tượng có thể xác định số điện thoại còn hoạt động, từ đó đưa vào danh sách phân loại để tiếp tục khai thác, mua bán dữ liệu hoặc xây dựng các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Sau bước “nhá máy”, các đối tượng lừa đảo có thể triển khai nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản. Phổ biến là giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng để gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản hoặc cài đặt các ứng dụng giả mạo. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị trừ tiền trong tài khoản sau khi nghe máy, gọi lại hoặc làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi giả mạo.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, việc phản hồi các cuộc gọi “nhá máy” có thể khiến số điện thoại bị đưa vào danh sách dữ liệu bị mua bán trái phép. Từ đó, nạn nhân trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc gọi lừa đảo khác với mức độ tinh vi ngày càng cao, đặc biệt nhắm tới người cao tuổi, nội trợ hoặc người ít tiếp cận công nghệ. Một số hệ thống gọi tự động còn có khả năng ghi nhận phản ứng, phân tích giọng nói để phục vụ các kịch bản giả danh sau này.

Trước thực trạng trên, công an các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những cuộc gọi chỉ “nhá máy” trong vài giây hoặc có dấu “+” ở đầu số. Khi nhận được các cuộc gọi như vậy, người dân tuyệt đối không gọi lại, không nhắn tin phản hồi và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại.

Trong trường hợp bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chủ động chặn số và phản ánh tới nhà mạng để được hỗ trợ. Hiện nay, người dân có thể gửi phản ánh về tin nhắn, cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 hoặc thông qua các kênh chính thức của nhà mạng viễn thông.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, người dân không nên tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế, ngân hàng hay nhà mạng để yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, bạn bè nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo.