Công an mời nhóm bán hàng đa cấp ẩu đả với bảo vệ Aeon Mall Tân Phú ở Sài Gòn làm việc

Ngày 8/12, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã mời P.T.P (26 tuổi, ngụ quận 12), N.V.L (19 tuổi, ngụ quận 7) và N.V.H (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để làm rõ vụ việc ẩu đả, xô xát tại Aeon Mall Tân Phú vào tối 6/12.

Theo đó, tối 6/12, nhóm P.T.P cùng N.V.H, N.V.L và khoảng 17 người bán hàng đa cấp đến chèo kéo khách để bán hàng tại khu vực Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú, phường Sơn Kỳ.

Lúc này, bảo vệ của Aeon Mall Tân Phú đã nhắc nhở và mời nhóm này ra ngoài thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Vụ ẩu đả khiến hai bảo vệ của Aeon Mall bị xây xát.

Hé lộ nguyên nhân bảo vệ và nhóm nam nữ hỗn chiến trước trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú ở Sài Gòn

Aeon Việt Nam cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú đã nhanh chóng liên hệ và phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng giải tán các cá nhân gây mất trật tự và chấm dứt sự việc. Đồng thời, đơn vị đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an nhằm điều tra, làm rõ sự việc.

Bên cạnh đó, đơn vị đã cử đại diện tường trình toàn bộ diễn biến của sự việc cho cơ quan công an và cung cấp vật chứng, dữ liệu, trích xuất camera của Trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú vào thời điểm diễn ra sự việc.

Đến hiện tại, vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại về người và tài sản. Các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall Tân Phú vẫn diễn ra bình thường.

Như tin đã đưa, khoảng 21h30 ngày 6/12, một nhóm mặc áo bảo vệ trung tâm mua sắm cùng một nhóm khác bao gồm cả nam và nữ cầm nhiều vật dụng xông vào đánh nhau gây náo loạn cả khu vực. Nhiều khách hàng sợ hãi, tháo chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Sơn Kỳ, Công an quận Tân Phú có mặt tại hiện trường. Do các đối tượng manh động nên cảnh sát hình sự buộc nổ súng chỉ thiên để khống chế một số đối tượng.