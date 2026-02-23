Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người dân tranh cãi với tài xế ô tô về việc thu 100.000 đồng khi xe đỗ trước khu vực gần cổng chùa Gôi. Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động thu tiền này.

Theo xác minh ban đầu, đây không phải là hoạt động tổ chức trông giữ xe trái phép. Thông tin với phóng viên Báo điện tử VTC News, Thượng tá Phạm Ngọc Hiếu - Trưởng Công an xã Vụ Bản - cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc 1 ô tô đỗ trước cửa nhà người dân. Tài xế vào quán cơm gần đó để ăn uống, việc đỗ xe không gây ách tắc giao thông.

Sau đó, một người dân ra “xin” 100.000 đồng từ tài xế với lý do đã quét dọn sạch khu vực đường trước nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây không phải hoạt động tổ chức trông giữ xe hay thu phí bãi xe.

Người phụ nữ đòi thu tiền phí đỗ xe ô tô tại gần cổng chùa Gôi. (Ảnh cắt từ clip)

Công an xã đã mời người dân liên quan lên làm việc, nhắc nhở về hành vi ứng xử chưa phù hợp, đồng thời yêu cầu cam kết không tái diễn sự việc tương tự. Người này sau đó đã thừa nhận thiếu sót và hứa không tái phạm.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh địa phương đang bước vào thời điểm cao điểm phục vụ lễ hội chợ Viềng xuân năm 2026 - lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Do Ninh Bình có nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối với địa bàn tổ chức lễ hội, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông được dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí cán bộ thường trực tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường trọng điểm, các nút giao phức tạp, tập trung trên quốc lộ 1, quốc lộ 10, các tuyến đường giáp ranh và những tuyến có mật độ phương tiện lớn.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định.