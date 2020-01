Công an mời làm việc với người đăng tin ‘2 người Trung Quốc nhập viện nghi nhiễm virus corona ở Vũng Tàu’

Ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã mời người đăng tải thông tin "hiện tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu có hai người Trung Quốc đang nghi vấn do nhiễm virus corona" gây hoang mang dư luận ở khu vực và nhiều tỉnh thành khác.



Theo đó, tối 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), mạng xã hội lan truyền 1 tài khoản có tên là T.T. đăng tải thông tin “hiện tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu có hai người Trung Quốc đang nghi vấn do nhiễm virus corona".

Sau đó, thông tin trên trang cá nhân của T.T. nhận được nhiều lượt bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ trong khoảng 30 phút. Nhiều người đọc tỏ ra hết sưc hoang mang trước những thông tin đăng tải.

Thông tin tài khoản T.T đăng tải

Thậm chí nhiều tải khoản còn bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý với người đăng tải thông tin này. Đồng thời, nhiều người mong muốn cơ quan chức năng có cách xử lý để tránh gây hoang mang cộng đồng.

Sáng 28/1, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu cho biết, tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa có trường hợp nào nghi vấn do nhiễm virus corona nhập viện cấp cứu điều trị.

"Trong khuya 27/1, ngay khi tiếp nhận thông tin, phía bệnh viện đã rà soát để kiểm chứng và khẳng định là không như thông tin mà mạng xã hội đăng tải. Đồng thời, phía bệnh viện cũng báo cáo sự việc cho cơ quan an ninh. Cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với người đã đăng tải thông tin này", Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi nói.

Hiện trong sáng 28/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời người đăng tải thông tin này tới làm việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.