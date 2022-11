Công an Long An bắt nghi phạm giết người đang trốn trên mái nhà

Hiện trường vụ án mạng.

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại tiệm sửa chữa xe máy ở tỉnh Long An, sáng nay (2/11), Công an huyện Thủ Thừa cho biết đã bắt được nghi phạm.

Tối 1/11, sau khi sát hại ông Nguyễn Quốc Việt (49 tuổi, tự Thiện, ngụ tại Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), đối tượng Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ ấp 7), là bảo vệ làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Bình đã bỏ trốn.

Tuấn ẩn nấp tại một nhà dân cách hiện trường gây án khoảng 600m. Sau khi thấy yên tĩnh, ngay trong đêm Tuấn đã chạy về rồi trốn trên mái nhà mình.

Sau nhiều giờ tung lực lượng truy tìm, Công an huyện Thủ Thừa phong tỏa căn nhà, bắt giữ nghi phạm cùng tang vật gây án là chiếc kéo.

Xác định, đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Thủ Thừa bàn giao Tuấn cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền./.