Công an liên tiếp phát cảnh báo: Người gửi tiết kiệm lãi cao, người thường xuyên chuyển khoản qua mã QR

Theo cơ quan Công an, các thủ đoạn lừa đảo hiện nay không còn dừng ở những chiêu trò đơn giản mà đã được tổ chức bài bản, ứng dụng công nghệ cao, khiến người dân rất khó phát hiện nếu không nâng cao cảnh giác. Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân chỉ phát hiện bị chiếm đoạt tài sản sau một thời gian dài, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết và thu hồi tiền bị lừa.

Làm giả giao diện số dư tài khoản ngân hàng để che giấu hành vi chiếm đoạt

Một trong những thủ đoạn mới được Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo là làm giả giao diện hiển thị số dư tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không tấn công trực tiếp vào hệ thống lõi của ngân hàng mà lợi dụng sơ hở trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Thông qua việc phát tán ứng dụng ngân hàng giả hoặc cài mã độc chồng màn hình, đối tượng có thể thu thập thông tin đăng nhập, mã xác thực và chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Sau khi rút tiền, giao diện số dư vẫn hiển thị như chưa có biến động, khiến nạn nhân chậm phát hiện và không kịp thời trình báo.

Giả mạo đầu tư, gửi tiết kiệm lãi cao trên mạng xã hội

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhóm Telegram kêu gọi gửi tiền tiết kiệm hoặc đầu tư với lãi suất cao bất thường. Các đối tượng tự xưng là "tư vấn viên tài chính", "nhân viên hỗ trợ", liên tục thúc giục người tham gia nộp tiền.

Trên các trang web giả mạo do đối tượng dựng lên, số dư và tiền lãi được hiển thị tăng liên tục để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi người dân yêu cầu rút tiền, hệ thống đưa ra hàng loạt lý do như "chưa đủ điều kiện", "chưa đạt định mức", buộc phải nộp thêm tiền. Đến khi trang web bị khóa, nhóm chat bị xóa, nạn nhân mới phát hiện toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

"Quishing" – lừa đảo qua mã QR lan rộng tại nơi công cộng

Một hình thức lừa đảo khác đang gia tăng là "Quishing" – lừa đảo thông qua mã QR. Các đối tượng dán chồng mã QR giả tại bến xe, quán ăn, điểm thanh toán hoặc gửi mã QR qua email, tin nhắn giả mạo ngân hàng, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Khi người dùng quét mã, có thể bị chuyển hướng tới trang web giả mạo để thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Nguy hiểm hơn, thiết bị có thể bị cài mã độc, phần mềm gián điệp hoặc bị khóa dữ liệu nhằm tống tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về tài sản và dữ liệu cá nhân.

Giả mạo cán bộ nhà nước, lừa đảo liên quan đến sổ đỏ và dữ liệu đất đai

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng liên tiếp phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Công an, địa chính để yêu cầu người dân "cập nhật, chỉnh lý sổ đỏ" hoặc "làm sạch dữ liệu đất đai". Các đối tượng thường gọi điện bằng giọng nghiêm trọng, đe dọa khóa hồ sơ nếu không thực hiện theo yêu cầu.

Người dân bị dụ chụp giấy tờ tùy thân, sổ đỏ, hình ảnh nhà cửa và cài đặt ứng dụng giả mạo Cổng dịch vụ công hoặc VNeID thông qua đường link lạ. Sau đó, đối tượng yêu cầu nộp các khoản "phí xử lý", "phí xác minh", từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ danh tính; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống; không thực hiện giao dịch tài chính theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc tài khoản có bất thường, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.



